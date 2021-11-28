AK Parti'li Miroğlu: Mardin'e sanat ve edebiyat çok yakışıyor

AK Parti 25 ve 26'ncı Dönem Mardin Milletvekili ve MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, son kitabı olan 'Mağdurların Coğrafyasında, Arka Bahçemizdeki Halklar' adlı kitabının imza gününü Mardin Artuklu Üniversitesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirdi. Miroğlu'nun kitabının tanıtım söyleşisi ve imza gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kanaat önderleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işadamları ve çok sayıda partili Miroğlu'nun kitabının imza gününe katıldı.

Miroğlu, kitabını imzalayan vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.