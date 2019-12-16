AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:58
AK Parti'li Lütfiye Selva Çam AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan , yaşam ve kategorilerini inceleyen Çam, kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" isimli fotoğrafına oy verdi.

Çam, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl tarafından çekilen "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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