AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi

AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi.

AK Parti'li Kartal, hemşehrileriyle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşehrileriyle bir araya geldi.

İstanbul seçimlerinin ardından Van'a gelen İrfan Kartal, kentte çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Van'a kazandırılan yeni yatırımlarla alakalı bir takım incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Kartal, ziyaretinin ardından meclis çalışmalarına devam etmek üzere Ankara'ya döndü. - VAN

Kaynak: İHA
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