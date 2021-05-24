AK Parti'li Karahocagil, komplolara en güzel cevabı milletin vereceğini söyledi
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AK Parti'li Karahocagil, komplolara en güzel cevabı milletin vereceğini söyledi

AK Parti'li Karahocagil, komplolara en güzel cevabı milletin vereceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'ye karşı kurulan tezgahlara ve komplolara en güzel cevabı, milletin vereceğini belirtti.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti'ye karşı kurulan tezgahlara ve komplolara en güzel cevabı, milletin vereceğini belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin son günlerde canhıraş hezeyanları olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize ziyaretine değinen Karahocagil, İYİ Partinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rize'de yüzde 4, Çayeli'nde yüzde 5, İkizdere'de yüzde 2 oyu olduğunu söyledi. Karahocagil, Akşener'in, Rize ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "katil Binyamin Netanyahu" benzetmesi yaptığını anımsattı.

Karahocagil, burada sinsi bir tezgah olduğunu belirterek, "Aklımıza gelen iki şey var. ya Akşener bu tepkiyi öngöremeyecek kadar vizyonsuz bir lider ya da Akşener bunu tezgahlayabilecek kadar ihanet içerisinde." dedi.

Halkın tepkisi karşısında toplama araçlarla getirilen kişilerin, vatandaşa saldırdığını, buna karşılık bir de mağdur rolü oynandığı, yapılanların bir tezgah olduğu değerlendirmesinde bulunan Karahocagil, tezgahların bununla da bitmediğini, 2-3 haftadır iftiralar silsilesi olduğunu belirtti.

Karahocagil, "Deli bir mafya bozuntusu vatanını terk edip kaçtığı Birleşik Arap Emirlikleri'nden birilerinin güdümünde yaptığı açıklamalar ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ı adeta bir iftira bombardımanına tutmaktadır." diye konuştu.

Yıldırım ve Soylu'nun, "aşağılık suçlamalara gereken cevabı verdiğini, bu iftiralara atlayan muhalefetin yine yanlış kayığa bindiğinin farkında olmadığını" dile getiren Karahocagil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baştan aşağı operasyon kokan bu komplo ile bizi zayıflatacağını, karalayacağını zannedenlere tek sözümüz var. Başaramayacaksınız. İftira diyorum, iddia demiyorum çünkü bunların yalan olduğu, uluslararası şebekelerin kucağında bir servis elemanı olarak çalışan o acizin iftiraları olduğundan biz eminiz. Bizim içimiz ferah, milletimizin de içi ferah olsun. Biz bugünlere mafyaların sırtında değil, aziz milletimizin oylarıyla geldik. Biz mafyayla, çeteyle en çetin mücadeleleri vermiş ve ülkemizden bunları kazıyıp atmış iktidarız."

Karahocagil, milletin oylarıyla gelenin ancak milletin iradesiyle gideceğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde bu aşağılık komplolara, tezgahlara en güzel cevabı yine milletimiz verecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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