AK Parti'li Hüseyin Yayman'dan Türkkan'a istifa çağrısı Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "İyi Partinin milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın şehit yakınımıza küfür etmesini Karaman'dan bir kez daha lanetliyorum, kınıyorum. Bırakın bir vekili herhangi bir insana yakışmayacak sinkaflı bir laftır. Önce bacılarımızdan özür dilemelidir, şehit ailelerimizden özür dilemelidir. Sayın Lütfü Türkkan milletvekilliğine yakışmamaktadır. Bu çirkin davranışı nedeniyle istifa etmelidir. Tarihin çöplüğüne gitmelidir." dedi.

Yayman, AK Parti Karaman İl Başkanlığı tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen Teşkilat Akademisi programına katıldı.

Yayman, burada gazetecilere, AK Parti'nin herkes uyuduğu zaman çalışan, herkes evinde oturduğu zaman sokakta olan, herkes dinlendiği zaman milletin derdiyle dertlenen parti olduğunu söyledi.

"Seçim 2023 Haziran'ında olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yayman, Önümüzde bir seçim var. Seçim 2023 Haziran'ında olacak. Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmesinin en önemli sebebi zaten bu seçimlerin zamanında yapılmasının temin etmekti. Bu anlamda Cumhur İttifakı olarak biz hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli arasındaki uyum ve Türkiye davası meselesindeki ortaklıklarıyla inşallah Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartacağız, Türkiye'yi küresel güç haline getireceğiz."

Türkiye'nin bölgenin umudu olduğunu söyleyen Yayman, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Türkiye'nin bir istikrar adası olarak demokrasisiyle, ordusuyla, savunma gücüyle, yetişmiş insan gücüyle ve güçlü ekonomisiyle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz devam etmekte. Türkiye'de AK Partimiz gerçekten sessiz devrimleri gerçekleştiren bir partidir. Son 20 yıla baktığımızda hayal dahi edilemeyen işleri AK Parti'miz başarmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman dile getiriyor, Türkiye 21. asrın Türkiye'si olacak."

Yayman, AK Parti'nin 2023 seçimlerini kazanacağına inandığını belirterek "Göreceksiniz biz bir kez daha kazanacağız. Çünkü milletimizin teveccühü bu yöndedir. Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız. Çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız." dedi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmesine ilişkin değerlendirmeler yapan Yayman, şunları kaydetti:

"TBMM, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Gazi Meclistir. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimiyle beraber bir kez daha gazilik unvanını almıştır. Gazi Meclisimizin bir milletvekili olarak ismi 'İYİ' olmakla beraber çirkin hareketlerin merkezi haline dönüşen İYİ Partinin milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın şehit yakınımıza küfür etmesini Karaman'dan bir kez daha lanetliyorum, kınıyorum. Bırakın bir vekili, herhangi bir insana yakışmayacak sinkaflı bir laftır. Önce bacılarımızdan özür dilemelidir, şehit ailelerimizden özür dilemelidir. Sayın Lütfü Türkkan milletvekilliğine yakışmamaktadır. Bu çirkin davranışı nedeniyle istifa etmelidir. Tarihin çöplüğüne gitmelidir."

Türkkan'ın küfür etmesine bazı kesimlerin sessiz kaldığını dile getiren Yayman, "Bir taraftan bu ayıplı durum yaşanırken diğer taraftan kadın dernekleri başta olmak üzere Türkiye'deki insan hakları savunucularının, CHP'nin, İYİ Parti'nin ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bu sessizliğini ben milletimize havale ediyorum. Onların bu sessizliğine milletimiz en güzel cevabı sandıkta verecektir." diye konuştu.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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