AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini kınıyoruz
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AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz.

01.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:45

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır" dedi. 

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır" dedi. 


AK Parti'li Çelik: Güney Kıbrıs'ta Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini kınıyoruz

Kaynak: DHA

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