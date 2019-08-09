AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

ISPARTA'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün (52) yaşamını yitirdi.

09.08.2019 10:57
AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
ISPARTA'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün (52) yaşamını yitirdi.
Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı. 
Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.


Kaynak: DHA
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