AK Parti'li Baybatur'dan korona savaşçılarına çilekli teşekkür AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde gece gündüz demeden salgının en az zararla atlatılması için canını hiçe sayarak, ön cephede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına çilek dağıtarak teşekkür etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, korona virüsle (Covid-19) mücadele sürecinde gece gündüz demeden salgının en az zararla atlatılması için canını hiçe sayarak, ön cephede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına çilek dağıtarak teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına sürpriz yaparak, baklava ikram eden AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, korona ile mücadelenin kahramanlarına bu kez, kalitesi ve lezzetiyle marka haline gelen 'Köprübaşı Çileği' hediye etti. Baybatur, pandemi hastaneleri olarak belirlenen Merkez Efendi Devlet Hastanesi başta olmak üzere; Manisa Şehir Hastanesi, Soma, Salihli, Turgutlu, Selendi, Sarıgöl, Saruhanlı, Kırkağaç, Gördes, Demirci, Akhisar, Alaşehir ve Kula devlet hastanelerinde çalışan toplam 6 bin 818 sağlık çalışanı için 1 kilo 200 gramlık paketler halinde 7 ton çilek hazırlattı. 3 gün içerisinde tüm sağlık çalışanlarına verilmesi planlanan çileklerin ilk paketleri bugün; Merkez Efendi Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Salihli Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Alaşehir Devlet Hastanesi ve Sarıgöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Sağlık çalışanlarına ikram edilen çilek paketlerinin üzerinde Baybatur'un "Dualarımız daima sizinle… Covid-19 tehdidine karşı cansiperane bir şekilde görevini icra eden siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza en kalbi duygularım ile üstün gayret ve başarılar diliyorum" şeklinde bir de mesajı yer alıyor.

Çilekler için AK Parti'li Baybatur'a teşekkürlerini ifade eden Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren, "Pandeminin olduğu günden itibaren biz karantina hastanesi olarak çalışıyoruz. Bugüne kadar Bakanlığımızın rehberliği doğrultusunda hareket ederek, çok başarılı çalışmalar yaptık. Korona tedavisi gören birçok hastamızın tedavisi yapıldı, taburcu işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçte canla başla çalışan personelimiz ile şehrimizin erkanı da çok yakından ilgilendi. Bugün de o güzel günlerden birini yaşıyoruz. Sayın vekilimiz Murat Baybatur'un personelimize böyle güzel bir jesti oldu. Bu moral ve motivasyon ile çalışma özverisi açısından bizim için önemli. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka ise "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs pandemisine karşı mücadelede ülkemiz, Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu önlemler sayesinde başarılı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle biz de Manisa Şehir Hastanesi sağlık çalışanları olarak elimizden geldiğince cefakarca çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte sağlık çalışanları çok emek verdi. Böyle bir dönemde Murat vekilimizin yapmış olduğu bu jest bizleri çok mutlu etti. Kendisine buradan 2 bin 200 hastane çalışanımız adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan uzmanlarca virüsle mücadelede tüketilmesi tavsiye edilen çileğin, antioksidan kapasitesi yüksek bir meyve olması sebebiyle bağışıklığı aktive ederek, virüs ve bakterilerle savaşma gücü sağladığı biliniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA