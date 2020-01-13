AK Parti Kozcağız belde kongresi yapıldı
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AK Parti Kozcağız belde kongresi yapıldı

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız belde kongresinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

13.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:22
AK Parti Kozcağız belde kongresi yapıldı

Milletvekili Yılmaz Tunç, belde kongresinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kongrelerle güçlerine güç katarak, yenilenip tazelenerek, millete hizmet yolunda artan heyecanlarıyla inandıkları yolda taviz vermeden yürüdüklerini belirtti.

Bu anlayışla Kozcağız 5. Olağan Belde Kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunç, Kozcağız Belde Başkanlığına yeniden seçilen Orhan Acıbal ve yönetimini tebrik etti.

Kaynak: AA
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