AK Parti Konya Milletvekili Alavardı Mahallesi'nde esnaflarını ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Alavardı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti.

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı'nın organize ettiği programlar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın durağı Alavardı Mahallesi oldu. Heyet, esnafları ziyaret ederken talepleri dinleyerek sohbet etti. Cuma Namazı sonrası Alavardı Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan aşure Milletvekili Özdemir, Başkan Kavuş, Başkan Dolular tarafından vatandaşlara ikram edildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN TEVECCÜHÜ BİZLERE KUVVET VERİYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan her işte istişareyi önemsediklerini kaydederek,Meram İlçe Teşkilatımızın organize ettiği programlar kapsamında bugün Alavardı Mahallemizdeydik. Esnaflarımıza 'hayırlı işler' diledik, taleplerine çözüm üretmeye çalıştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Meram'da bölge ayırt etmeksizin her yere hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ziyaretlerde gösterdiği teveccüh bizlere ayrıca güç, kuvvet veriyor. Küçüğünden büyüğüne ilçemizde yaşayan herkesin derdi Meram. Meram'ın geleceğini tüm hemşehrilerimizle beraber planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKESİN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞADIĞI BİR MERAM"

AK Parti Teşkilatlarının her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu kaydeden Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, "Gönüllere girmeyi esas alan partinin mensupları olarak sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz taleplerini dinliyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş öncülüğünde Meram'da çok güzel işlere imza atılıyor. Herkesin mutlu ve huzurla yaşadığı Meram'ın temelleri atılıyor. İlçe Teşkilatımız ise bu başarıya önemli derecede destek veriyor. Bu emek ve gayretle Meram'ı çok daha güzel günler bekliyor" dedi.

"MERAM'DA ÇOK GÜZEL BİR UYUM İÇERİSİNDEYİZ"

Vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olmak amacıyla teşkilat programlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydeden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise açıklamasında, "Meram'da belediyemizden, teşkilatımıza, muhtarlarımızdan hemşehrilerimize kadar çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına yoğun çaba sarfediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştımak üzere üzerine koyarak daha da çok çalışacağız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler