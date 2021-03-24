AK Parti kongresinde dikkat çeken kalabalık! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında kendisini bekleyenlere seslendi
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AK Parti kongresinde dikkat çeken kalabalık! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında kendisini bekleyenlere seslendi

24.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:58

AK Parti'de 7'nci Olağan Kongre heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tek aday olduğu kongresi öncesinde salon dışında bekleyen kalabalık dikkat çekti. Bir ara mikrofonu eline alıp kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı, "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Kurulduğumuzdan bu yana üye kayıt sayımız 13 milyonu geçti. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok." dedi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Kongrede 2023 seçim manifestosu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak, kampanya şarkıları ilk kez çalınacak. Kongrede, AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kadrosu da oluşacak.

Kongre salonuna gelen Cumhurbaşkanı'nı dikkat çeken bir kalabalık karşıladı. Salona girmeden önce kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

"DÜNYADA BÖYLE BİR SİYASİ PARTİ YOK"

Bir ara mikrofonu eline alan Cumhurbaşkanı, "Kar yağışının tüm mikropları temizlediği anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. Olağan Kongremizi yapacağız. Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımızın 13 milyon 500 bine ulaştığını görüyorum. Bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası daha yok. Türkiye'de zaten yok.

"50 YERİNE 75 KİŞİLİK MKYK İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Ve artık önümüzde ne var? 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e hamdolsun. Şimdi bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir merkez karar yönetimi ile değil, şimdi 75 kişilik bir MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca, yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi. Ama onlar yedek olarak kalmayacak, aynen 35 kişi ile beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti kongresinde dikkat çeken kalabalık! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon dışında kendisini bekleyenlere seslendi

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