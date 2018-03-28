AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker Açıklaması

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir." dedi.

Şeker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, tatlı su kaynaklarının azalması ve verimli kullanılmamasının su kıtlığına yol açtığını belirtti.

Küresel su krizi yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Şeker, İstanbulluların suyun değerini çok iyi bildiğini, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle 1990'lı yıllarda İstanbul'daki evlerde banyoların su deposuna dönüştürüldüğünü anlattı.

1994 yerel seçimlerinde "haftada bir kez suyu akıtacağız" şeklinde seçim vaadinde bulunulduğuna değinen Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmasıyla İstanbul'da su sorununun ciddi anlamda giderildiğini ve gelecek için yatırımlar yapıldığını aktardı.

Dünyadaki su miktarının sadece binde 74'ünün içilebildiğini vurgulayan Şeker, dünya nüfusunun 3'te birinin yeterli ve sağlıklı su kaynaklarına sahip olmadığını, 1 milyardan fazla insanın temiz suya muhtaç yaşadığını kaydetti.

Araştırmalara göre, 2025 yılına kadar dünyanın üçte birinin su kıtlığından etkileneceğini 20 yıldan az bir sürede Afrika'da yeterli ve temiz su bulamayan insan sayısının 600 milyona ulaşacağını aktaran Şeker, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına işaret etti.

Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık su miktarına göre, su azlığı yaşayan ülke konumunda bulunduğunu belirten Şeker, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de meydana gelen iklim değişiklikleri ve kuraklıklar tatlı su kaynaklarını azaltmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de kişi başına yıllık tüketilebilir su miktarının şimdi bin 600 metre küp olduğunu, TÜİK araştırmalarına göre, 2030'da bu oranın yaklaşık bin 120 metreküpe düşeceğini bildiren Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su tasarrufu insanla başlar ve insanla biter. Bu nedenle kuraklık olsun ya da olmasın suyu doğru kullanmak zorundayız.

Su sorununun çözümüne öncelikle insanların suya bakış açılarını sorgulamakla başlanmalıdır.

Günlük yaşamda sıklıkla duyduğumuz; sudan ucuz,

sudan bahane ve benzeri deyimler ne yazık ki suyun sınırsız, ucuz ve önemsiz bir kaynak olduğunu izlenimini vermektedir. Öncelikle bunu ortadan kaldırmalıyız. Gelecekte su savaşlarının çıkmaması ve insanlık için bu kadar değerli bir kaynağı, suyu iyi kullanmak zorundayız. Su, stratejik bir doğal kaynaktır. Suyun geleceği, insanlığın ve dünyadaki tüm canlıların geleceğidir."

Türkiye'de 1954-2002 yıllarında 276 baraj inşa edildiğini vurgulayan Şeker, 2002-2017 yıllarında ise 451 barajın tamamlandığını, planlama, proje ve inşaat aşamasındaki 727 barajın da 2018-2023 yıllarında amamlanacağını belirtti.

Diğer taraftan sulama, içme suyu, enerji ve taşkın koruma amacıyla inşa edilen baraj sayısının 2023 yılında bin 454'e yükseltileceğine işaret eden Şeker, suyun bilinçli tüketilmesi,

kayıp kaçak oranın düşürülmesi,

gri su ve yağmur suyu kullanımının artırılması, çevre düzeni ve imar planlarının yapımında su havzalarının korunması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde gri su kullanımının başarıyla uygulandığını anlatan Şeker, arıtılan atık suların park ve bahçe sulamaları ile sanayi tesislerinde kullanıldığını, böylece tatlı su israfının önüne geçildiğini ve ekonomik anlamda tasarruf sağlandığını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yurt dışında da takdir gördüğünü aktaran Şeker, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür etti.