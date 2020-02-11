AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın halası Mevlüde Çelik defnedildi

11.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:10

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın dün vefat eden halası Mevlüde Çelik, Körfez ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden 83 yaşındaki Mevlüde Çelik için Kışladüzü Camisinde cenaze namazı kılındı.

Çelik'in cenazesi, İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan namazın ardından Yukarı Hereker Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, milletvekili Işık ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA