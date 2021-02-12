AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can, vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, halk günü etkinliğinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Can, İl Başkanı Mustafa Kaplan ile parti binasında vatandaşlarla bir araya geldiği programda, Kırıkkale'nin yatırımlarını Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il başkanıyla takip ettiklerini söyledi.

Kırıkkale'nin Kovid-19 sürecine rağmen güzel hizmetler almaya devam ettiğini aktaran Can, şöyle konuştu:

"Spor kompleksi çalışmaları devam ediyor ve bütçeye girdi. Sit alanı olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan alanı Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif ederek verdik. Oraya da kültür ve fuar merkezi düşünüyoruz. Kısa zamanda proje çalışmaları başlıyor. Buranın karşısında MKEK ihaleye çıktı, bir müze yapılacak. Uzun vadede, Türk Telekom ve İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu alanları da geniş bir perspektifte meydana katmayı düşünüyoruz. Doğal gaz konusunda Delice ilçesi ve Çerikli beldesine geldi. Çelebi'yi en kısa zamanda açıklayacağız. Keskin'e bu yıl veriliyor. Sulakyurt ve Karakeçili haricindeki ilçeler bu yıl itibariyle doğal gazla tanışmış olacak. Sulakyurt ve Karakeçili'yi de en kısa zamanda doğal gazla buluşturmayı düşünüyoruz."

Can, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de 1982 Anayasası'nın darbe rejiminin ürünü olduğunu ve sivil inisiyatifin olmadığını vurguladı.

Her ne kadar üzerinde sivilleştirme adına bir sürü değişiklikler yapılmış olsa da omurgası ve iskeletinin darbe ürünü bir anayasa olduğunu aktaran Can, "Sivil bir anayasayı hazırlayacak milli irade mevcuttur. TBMM'de de 600 milletvekilinin bu gücü vardır. Ne demek 'TBMM kurucu irade değildir, anayasa hazırlayamaz.' Böyle bir anlayış olabilir mi? Anayasa için illa darbe mi yapmak lazım, illa darbe yapan askerlerin mi anayasa hazırlaması lazım. Türkiye'yi bu utançtan kurtarmak lazım." ifadelerini kullandı.

Can ve Kaplan, daha sonra vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen