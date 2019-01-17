Ak Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti, Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı açıklandı. Melikgazi Belediye Başkan Adayı olarak seçilen Mustafa Palancıoğlu kimdir, nerelidir, mesleği nedir?

MUSTAFA PALANCIOĞLU KİMDİR?

Mustafa Palancıoğlu, 1970 yılı Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Aynı üniversitede 1995 yılında "Aydın Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Tasarımı" başlıklı tezi ile Yüksek Lisans eğitimini yaptı. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Palancıoğlu, 1997-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde University of Maine'de Doktora eğitimini tamamladı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE GÖREV ALDI

Mustafa Palancıoğlu, 2002 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünde 2009 yılına kadar Yardımcı Doçent olarak olarak görev yaptı. Harita Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı ve Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Başkanı, Develi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Ofis AB Projeleri Koordinatörü, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Danışmanı olarak farklı tarihlerde çeşitli görevlerde bulundu.

AB VE TÜBİTAK PROJELERİNDE ÇALIŞMALARI OLDU

Uzmanlık alanları arasında yerel kalkınma, şehir planlama, kent bilgi sistemleri, uydu konum belirleme sistemleri, gayrimenkul yönetimi, kentsel dönüşüm, AB ve Tübitak projeleri gibi birçok alanda yer alan Palancıoğlu, yurt dışında birçok ülkede toplantı ve proje çalışmaları kapsamında bulundu.

Ulusal ve Uluslararası birçok bilimsel yayın, ödül ve plakete sahip olan Palancıoğlu, birçok Tübitak ve Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı.

2009'DA ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ OLDU

2009 yılında T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine atandı. Bu görevi kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat il ve ilçelerinin kalkınma planlarının hazırlanması, kamu ve özel sektör kurum projelerinin finansmanı ve uygulanması, bölge potansiyellerinin harekete geçirilmesi ve tanıtılması için yoğun faaliyetler yönetti.

2014 YEREL SEÇİMLERDE TALAS BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Kalkınma Ajansındaki görevinden 2014 yılındaki mahalli idareler seçimleri nedeni ile ayrılan Palancıoğlu,Ak Parti'den Talas Belediye Başkanı seçilmişti.