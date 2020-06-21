AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatının mahalle ziyaretleri sürüyor AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı, mahalle ziyaretlerinde bulunuyor.

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı, mahalle ziyaretlerinde bulunuyor.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, yönetim kururlu üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri vatandaşları ziyaret ederek, istek ve sorunlarını dinledi.

AK Parti heyeti Hotamış, Kayacaık, Ortaoaba, Küüçükaşalama, Sazlıpınar ve Akçayazı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde, vatandaşlara yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verildi.

AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın sorunların dinleyip çözüm noktasında çaba sarf edeceğiz. Karapınar gelişen bir ilçe. Bizler de vatandaşlarımızla el ele vererek birlik ve beraberlik içresinde çalışmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA