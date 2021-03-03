AK Parti Karapınar'da 6 bin fidan dağıttı
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AK Parti Karapınar'da 6 bin fidan dağıttı

03.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:56
AK Parti Karapınar'da 6 bin fidan dağıttı

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı tarafından, vatandaşlara 6 bin fidan dağıtıldı.

AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı tarafından, vatandaşlara 6 bin fidan dağıtıldı.

Fidan dağıtım törenine, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karaman Orman İşletme Müdürü Ali Özgür Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP İlçe Başkanı Ercan Alp, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Karapınar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Gümüşsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında vatandaşlara 4500 karaçam, 1000 ceviz ve 500 at kestanesi fidanı dağıtıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, erozyonu yaşayan ilçede bir ağacın dahi önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ağaç dikmelerini ve onları korumalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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