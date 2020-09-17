AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca, güven tazeledi
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AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca, güven tazeledi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca, güven tazeledi
17.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:16

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Limontepe'deki Yaşam Park'ta açık havada, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen kongrede yapılan seçimde mevcut başkan Doğruca, yeniden başkanlığa seçildi.

Mazbatasını alıp ilk yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştiren Doğruca, 2023 ve 2024 seçimleri için hazırlıklara şimdiden başlattıklarını belirtti.

Yeni yönetim olarak vatandaşın sorunlarını çözmek için mücadele edeceklerini aktaran Doğruca, şunları kaydetti:

"İlçe binasını daha aktif çalışmak ve vatandaşla daha fazla iç içe olabilmek adına taşıyacağız. Yeni yönetim yeni bina heyecanını birlikte yaşayacağız. Amacımız daha çok vatandaşa ulaşmak, daha çok vatandaşın bize ulaşması. Sorunlar yumağı olan Karabağlar'ı daha fazla yaşanabilir hale getirmek için seçimlere kadar üzerime düşen görev yerine getireceğiz. Kimsenin hakkının yenmesine, kimsenin yaşamsal taleplerinin eksik kalmasına müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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