AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan "İnsani Gelişme Endeksi" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan "İnsani Gelişme Endeksi" açıklaması Açıklaması

04.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:36
AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Yönetişim ve Saydamlık Endeksi" olarak adlandırılan sınıflandırmada Kadıköy Belediyesinin sıralamaya giremediğini öne sürdü.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Yönetişim ve Saydamlık Endeksi" olarak adlandırılan sınıflandırmada Kadıköy Belediyesinin sıralamaya giremediğini öne sürdü.

Kaya, yazılı açıklamasında, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ilçenin "İnsani Gelişme Endeksi"nde birinci olduğuna dair Twitter'daki açıklamasının ardından 28 sayfalık raporu gerekli kurullara incelettiklerini belirtti.

İlçenin birinci olmasına Kadıköylüler olarak sevindiklerini kaydeden Kaya, "Yönetişim ve Saydamlık Endeksi" olarak adlandırılan ve belediye bilgi paylaşımı, belediyeye erişim, belediye sosyal medya kullanımını içeren sınıflandırmada maalesef Kadıköy Belediyesi sıralamaya dahi girememiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki, Kadıköy Belediyesinin en fazla övündüğü şeffaflık, saydamlık konularında sınıfta kalması düşündürücüdür." ifadelerini kullandı.

Kaya, Kadıköy'ün dereceye girdiği sınıflandırmalardan olan "Ekonomik Durum Endeksi'nin içeriğinin ilçedeki alışveriş merkezi, banka ve şubeleri, satılık ve kiralık konutlar ile marketlerin yoğunluğundan oluştuğunu, bunun da Kadıköy Belediyesi ve hizmet yönetimi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kadıköy'ün dereceye girdiği sınıflandırmalardan biri olan "Eğitim Endeksi'nin içeriğinin de okur-yazar oranı, kadın eğitim oranı, üniversite mezun oranı ve ortalama eğitim sürelerinden müteşekkil olduğunu savunan Kaya, "Bunun tamamen Kadıköy halkının eğitim seviyesinden kaynaklı olduğu, Kadıköy Belediyesinin bu alanda da hiçbir dahlinin olamayacağı tespitler arasındadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan "İnsani Gelişme Endeksi" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:38:20. #1.14#
title