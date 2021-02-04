AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı'ndan "İnsani Gelişme Endeksi" açıklaması Açıklaması

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, "Yönetişim ve Saydamlık Endeksi" olarak adlandırılan sınıflandırmada Kadıköy Belediyesinin sıralamaya giremediğini öne sürdü.

Kaya, yazılı açıklamasında, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın ilçenin "İnsani Gelişme Endeksi"nde birinci olduğuna dair Twitter'daki açıklamasının ardından 28 sayfalık raporu gerekli kurullara incelettiklerini belirtti.

İlçenin birinci olmasına Kadıköylüler olarak sevindiklerini kaydeden Kaya, "Yönetişim ve Saydamlık Endeksi" olarak adlandırılan ve belediye bilgi paylaşımı, belediyeye erişim, belediye sosyal medya kullanımını içeren sınıflandırmada maalesef Kadıköy Belediyesi sıralamaya dahi girememiştir. Üzülerek belirtmeliyiz ki, Kadıköy Belediyesinin en fazla övündüğü şeffaflık, saydamlık konularında sınıfta kalması düşündürücüdür." ifadelerini kullandı.

Kaya, Kadıköy'ün dereceye girdiği sınıflandırmalardan olan "Ekonomik Durum Endeksi'nin içeriğinin ilçedeki alışveriş merkezi, banka ve şubeleri, satılık ve kiralık konutlar ile marketlerin yoğunluğundan oluştuğunu, bunun da Kadıköy Belediyesi ve hizmet yönetimi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kadıköy'ün dereceye girdiği sınıflandırmalardan biri olan "Eğitim Endeksi'nin içeriğinin de okur-yazar oranı, kadın eğitim oranı, üniversite mezun oranı ve ortalama eğitim sürelerinden müteşekkil olduğunu savunan Kaya, "Bunun tamamen Kadıköy halkının eğitim seviyesinden kaynaklı olduğu, Kadıköy Belediyesinin bu alanda da hiçbir dahlinin olamayacağı tespitler arasındadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran