AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi
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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in genelinde olduğu gibi Karabağlar'da da alt yapı probleminin kronik hale geldiğini ve en önemli ihtiyacının kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in genelinde olduğu gibi Karabağlar'da da alt yapı probleminin kronik hale geldiğini ve en önemli ihtiyacının kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Sürekli, "Karınca modeli" kapsamında kadın ve gençlik kollarının da katılımı ile Karabağlar'da ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sürekli, Karabağlar'ın Bayraklı ile birlikte ilçe oluşunun üzerinden 12 yıl geçtiğini, bu süre içinde CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini ve yerel hizmetlerden mahrum kaldığını belirtti.

Karabağlar'da en önemli ihtiyacın kentsel dönüşüm olduğuna işaret eden Sürekli, şunları kaydetti :

"Karabağlar'ın değişmeye muhtaç bir çehresi var. Bayraklı gibi çarpık kentleşme sorununu en ağır ve tüm boyutlarıyla yaşayan ilçelerimizden. Bir Anadolu mozaiği olan ilçemizde, halkın en çok alt yapı sorunundan şikayet ettiğini görüyoruz. Biz bu konuda tüm engellemelere, vurdumduymazlıklara aldırmadan üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Yenitepe Projesi'nin ilk etabı tamamlandı. İller Bankası'nın tasarrufundaki proje, 1533 konut, 25 işyeri, sosyal donatı alanlarıyla örnek bir proje. Ancak, sağlıklı bir dönüşüm şart. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor ki Karabağlar, hak ettiği çözüm ve yatırımlara 2024'te bizi tercih ederek ulaşabilecek. "

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karabağlar'da esnafla bir araya geldi - Haberler
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