AK Parti, İzmir'deki 30 ilçede hizmet içi eğitim verdi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçede eş zamanlı hizmet içi eğitim düzenledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AR-GE ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği parti içi eğitimlerde, 30 ilçedeki birim başkanlıklarına, komisyonlarına, Kadın Kollarına ve Gençlik Kollarına eğitim verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AR-GE ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici, birim başkanlarının talepleri doğrultusunda eğitimler düzenlediklerini bildirdi.

Derici, eğitimlerin başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Temel değerler eğitimi, AK Parti!nin diğer partilerden ayıran özellikleri, iktidarlarımız boyunca yaptığımız reformlar ve bundan sonraki vizyon temel 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda eğitim veriyoruz. Tüm katılanlara ayrıca birer eğitim sertifikası veriyoruz. 2 ders halinde verdiğimiz bu eğitimlerde, katılan birim başkanlarımızın çok ciddi bir motivasyon kazandığını görüyoruz. Bugüne kadar, 1294 mahalle başkanımızın da yaklaşık 3'te 2'sini bu eğitimlerden geçirmiş olduk. Aynı zamanda Kadın Kolları'na da eğitim çalışmalarımız yaptık. Gençlik Kollarımızla sohbet ortamında 'Gençlik Buluşmaları' ile güzel faaliyetlerimiz devam ediyor."

Derici, eğitimlerin "Siyaset Akademisi" programıyla devam edeceğini, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak İzmir İl Teşkilatına katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.