AK Parti İstanbul yeni il yönetim kurulu üyeleri açıklandı... AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri kimdir?

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. Ve AK Parti İstanbul yeni il yönetim kurulu üyeleri açıklandı... AK Parti İstanbul il yönetim kurulu üyeleri kimdir? AK Parti yönetim listesi

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İşteAK Parti il yönetim listesi ve AK Parti İstanbul yeni il başkanı...

OSMAN NURİ KABAKTEPE İL BAŞKANI OLDU

Kongre'de Aday olan Osman Nuri Kabaktepe İl Başkanı oldu. AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.

AK PARTİ İSTANBUL YENİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İşte isim isim o liste...

ASİL YÖNETİM:

Osman Nuri Kabaktepe

Adem Yıldırım

Ahmet Kaan

Akın Bayram

Ali Sevinç

Ali Yazlı

Aydoğan Ahıakın

Barış Özerol

Bekir Aksu

Burcu Özer

Cahit Altunay

Cemal Sarıhan

Ebru Saraçoğlu

Elif Şahin Keleş

F.Zehra Şener

Fahri Şahin

Fatih Coşar

Fatih Öğün

Hüseyin Eroğlu

Furkan Leventoğlu

Giyasettin Gergin

Gülcan Keskin

Güler Yıldız

Halime Kökçe

Hüseyin Gündoğdu

İsmet Öztürk

Mahmet Habib Karaman

Mahmut Gürcan

Mahmut Rıdvan Nazırlı

Malik Ejder Batur

Tuncay Çokyaman

Mehmet Emin Özkaya

Mehmet Fatih Serdar

Mehmet Küçük

Muammer Birdal

Muhammed Emin Saraç

Neslihan Çakmak Memiş

Yavuz Aksoy

Osman Savul

Ömer Fuat Günday

Rabiya Kazak

Sabiha Uca

Selçuk Kar

Semiye Öztürk

Sevim Sayım Madak

Şengül Karslı

Vuslat Şimal Kafkasoğlu

Yıldız Konal Süslü

Yunus Fırat Aydın

Erol Bulut

Yedek yönetim:

Fatma Zeynep Şişman

Beyza Gül Gözen

Recep Aslıyüksek

Erdi Çapar

Onur Yalçınkaya

Yasin Yıldız

Ayşe Tuba Oral

Tuba Güllük Dengiz

Fikret Baydarman

Muhammed Talha Kor

Yusuf İmamoğlu

Burak Şükrü Umur

Muhammed Şirin

Nurullah Aktaş

Servet Yazıcı

Hüseyin Ekşi

Serkan Güleç

Elif Yaşaroğlu

Bahar Çavuş