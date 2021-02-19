AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak

19.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:52

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bugün bir bayrak değişimi yaşanmadığını, tazelenmenin olduğunu, kongrelerin ise başarılı geçtiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak bugün bir bayrak değişimi yaşanmadığını, tazelenmenin olduğunu, kongrelerin ise başarılı geçtiğini söyledi.

"Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur."

"Bizde kadınların siyasete sadece eli değmiyor, yüreği, azmi, kararlılığı değiyor." diyen Şenocak, "AK kadınlar destanlar yazmaya devam ediyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizin kurulduğu günden bugüne kadar süreçte, partimiz hangi başarılara imza attıysa o imzanın altında kadın kolları vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği istikametten hiç sapma göstermedik. İstanbul'da 39 ilçe kongresi gerçekleştirdik. 39 ilçemizde 400'ü aşkın kadın kardeşimiz ana kademe yönetim kurulu üyesi bugün." ifadelerini kullandı.

Şenocak, İstanbul'da CHP İl Başkanı'nın da bir kadın olduğunu anımsatarak, "Onun taşıdığı ruh devletin polisine katil diyen, terör örgütleriyle sabah akşam içli dışlı olan bir kadından bahsediyoruz. Bir kere bile katil PKK diyemeyen, katil PKK'yı lanetleyen bir kadın olamayan, CHP il başkanı kadından bahsediyoruz. Bir AK Parti kadın kolları ruhuna bakın, bir CHP ve yandaşlarının ruhuna bakın. Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur." diye konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da selamlama konuşması yaptı.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı partililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye canlı bağlantıyla katılarak partililere seslendi.

Salonda "Diyarbakır annelerinin mücadelesi kutsaldır", "Kadın bir eliyle beşiği, bir eliyle dünyayı sallar" pankartları açıldı.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - Bayram Şenocak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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