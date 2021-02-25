Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından devir teslim töreni yapıldı. Görevi devreden eski İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve yönetimine muvaffakiyetler diledi. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe

de Bayram Şenocak ve yönetimine teşekkürlerini iletti. İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Halef selef başkanlar birbirine çiçek takdim etti. Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu. Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;

1-İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe

2-Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım3-Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk4-Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı5-Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe6-Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin7-Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak8-Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur9-Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin10-Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya11-İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü12-Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan13-Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay14-Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener15-İl Sekreteri: Fatih Coşar16-Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan

17-Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hanife Sevinç