AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Caner Toygar'ın Önüne Plastik Bardak Koydular

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Caner Toygar'ın Önüne Plastik Bardak Koydular

Daha önce canlı yayında kafasında bardak kıran Caner Toygar'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önüne plastik bardakla su koymaları sosyal medyada gündem oldu.

Katıldığı evlilik programı ile şöhreti yakalayan Caner Toygar katıldığı TV programında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

KAFASINDA BARDAK KIRMIŞTI

Daha sonra katıldığı bir TV programında su dolu bardağı başında parçalamış ve günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz sezon izdivaç programında boy gösteren Caner Toygar, bir süre önce de sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir canlı yayın yapmıştı.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Siyasete atılan Caner Toygar geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu.

"CAM YERİNE PLASTİK BARDAKTA SU VERMİŞLER"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşan Caner Toygar'ın önündeki plastik sular sosyal medyada "Cam su bardağını başında kırınca önüne plastik bardakta su vermişler" yorumlarına neden oldu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (32)

Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.