AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Caner Toygar'ın Önüne Plastik Bardak Koydular
Daha önce canlı yayında kafasında bardak kıran Caner Toygar'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önüne plastik bardakla su koymaları sosyal medyada gündem oldu.
Katıldığı evlilik programı ile şöhreti yakalayan Caner Toygar katıldığı TV programında bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
KAFASINDA BARDAK KIRMIŞTI
Daha sonra katıldığı bir TV programında su dolu bardağı başında parçalamış ve günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz sezon izdivaç programında boy gösteren Caner Toygar, bir süre önce de sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair bir canlı yayın yapmıştı.
MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
Siyasete atılan Caner Toygar geçtiğimiz günlerde AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulundu.
"CAM YERİNE PLASTİK BARDAKTA SU VERMİŞLER"
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşan Caner Toygar'ın önündeki plastik sular sosyal medyada "Cam su bardağını başında kırınca önüne plastik bardakta su vermişler" yorumlarına neden oldu.
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Akpartinin son kalan ampulunu bu kıracak galiba caner patlak kafanda gitsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Millette o yetenek var, başkan da yaparlar Caneri; olmayacak birşey olmadığını defalarca ispatladılar. Olacak olan olacak diye bir şey de yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ucuz adamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu armududa aday diye önem veriyorlarya allah sonunu hayır etsin bu akpartininCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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zavallı bunlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır