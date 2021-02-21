AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK KONGREDE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK KONGREDE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

21.02.2021 20:38 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:42
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK KONGREDE ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

İSTANBUL DHAAK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan Ak Parti İstanbul 7.Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan Ak Parti İstanbul 7.Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.Bayram Şenocak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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