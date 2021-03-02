AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış
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AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış

02.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:36

İBB'nin dikey peyzajların yıkımına yeniden başlaması AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi sinirlendirdi. Kabaktepe, sosyal medyadan, "Vizyon yoksunu İBB boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'u çiçek gibi yapacağız." dedi.

Dün gece İBB ekiplerince, daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başlandı. "Yüksek maliyet" sebebi ile duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri söken İBB'nin bu adımına ise ilk tepki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış

"BELEDİYECİLİK BU MUDUR?"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösteren Osman Nuri Kabaktepe, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış

NEDEN DİKEY BAHÇE SİSTEMİ?

Uzmanlar; dikey bahçe sistemlerinin sağladığı yararlara ilişkin; dikey bahçelerin, havadaki kirleticileri filtre etmesi aynı zamanda karbondioksit dediğimiz sera gazı salınımının azalmasına neden olmasını sıralıyor. Ayrıca, bu sistemin bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkilediği de kimi isimler tarafından dile getirilmiştir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış
Haber Yorumları (12)
BENCE: al birini vur ötekine artık yeni partileri deneme zamanı bence
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SONER: Yeni il başkanı merak etme bu kafanızla hiç bir şey yapamazsınız.
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EEEE: Akıl işi değil dikey çiçek mı olur , eeee tabii zamanında yataylar satılırsa dikey olur... boşuna maliyet
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