AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış

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İBB'nin dikey peyzajların yıkımına yeniden başlaması AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi sinirlendirdi. Kabaktepe, sosyal medyadan, "Vizyon yoksunu İBB boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'u çiçek gibi yapacağız." dedi.

Dün gece İBB ekiplerince, daha önce tartışmalara yol açan yol kenarlarındaki dikey peyzaj yıkımı çalışmalarına aylar sonra tekrar başlandı. "Yüksek maliyet" sebebi ile duvarlardaki çiçek ve yeşillikleri söken İBB'nin bu adımına ise ilk tepki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

"BELEDİYECİLİK BU MUDUR?"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB'ye tepki gösteren Osman Nuri Kabaktepe, "Biz Maltepe'nin çöplerle dolu sokaklarını konuşurken, vizyon yoksunu İBB de boş durmamış ana arterlere renk katan dikey bahçelerin sökümüne tekrar başlamış. Belediyecilik bu mudur? Hiç merak etmeyin, 2024'te İstanbul'umuzu yeniden çiçek gibi yapacağız." ifadelerini kullandı.

NEDEN DİKEY BAHÇE SİSTEMİ?

Uzmanlar; dikey bahçe sistemlerinin sağladığı yararlara ilişkin; dikey bahçelerin, havadaki kirleticileri filtre etmesi aynı zamanda karbondioksit dediğimiz sera gazı salınımının azalmasına neden olmasını sıralıyor. Ayrıca, bu sistemin bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkilediği de kimi isimler tarafından dile getirilmiştir.