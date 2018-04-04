AK Parti Isparta Kadın Kolları Hatıra Ormanı Oluşturdu

AK Parti Isparta Kadın Kolları çevre konusunda farkındalık oluşturmak için hatıra ormanı oluşturdu.

AK Parti Isparta Kadın Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, hatıra ormanının ağaçlandırılması için Koçtepe köyünde bulunan bir alana 225 sedir ağacı dikildi. Düzenlenen etkinliğe partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, ormanların sayısız faydasının bulunduğunu belirtti.

Dünyada ormansızlaşmanın en büyük nedeninin maalesef insanlar olduğunu ifade eden Köse, ormanların gelecek nesillere aktarılma zorunluluğu olan doğal alanlar içerisinde bulunduğunu kaydetti.

Çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Sevim, şöyle devam etti:

"Ormanlar, bugün bize yarın ise gelecek nesillere lazım. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın en iyi yolu ise ormanları korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmaktır. AK Parti Kadın Kolları olarak üzerimizde taşıdığımız emaneti çocuklarımıza daha iyi bir şekilde teslim etmek için Isparta'da kurak alanlarımızı ağaçlandırmak adına 225 sedir ağacını dikmek üzere toplandık. Amacımız, toplumu fidan dikimine özendirmek, ağaçların, çevrenin korunması konusunda farkındalık yaratmak ve fidanda dikerek yaşadığımız çevreye katkıda bulunmak. Eğer ormanlarımızı korursak, kaybettiklerimizin yerine de yenilerini koyarsak havamızı, suyumuzu, bitkilerimizi, hayvanlarımızı ve kendimizi korumuş olacağız. Hepimizin ortak geleceği için yapacağımız en iyi şeylerden biri de fidan dikmektir."

Köse, hatıra ormanının oluşturulmasına Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve İşletme Müdürü Hüseyin Divrik'in de destek verdiğini kaydetti.