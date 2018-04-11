AK Parti İlçe Teşkilatından Polis Günü Ziyareti

Çanakkale'nin Biga AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı ve teşkilat üyeleri Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü vesilesi ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Emniyet mensupları ile tek tek tokalaşan ilçe yönetimi daha sonra Biga Emniyet Müdürü Alaaddin Tekin'i makamında ziyaret etti. Biga AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin emniyet mensuplarının Polis Gününü kutlayarak, "Ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için canını dişine takan, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan, gerektiğinde şehadete gözünü dahi kırpmadan koşan Polis Teşkilatımızın Polis Günü'nü kutlar, tüm emniyet mensuplarına sağlık ve başarılar temenni ederim. Ayrıca bugün aramızda olmayan ve ebediyete intikal eden polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim"dedi. - ÇANAKKALE