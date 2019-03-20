AK Parti İl Başkanı Şenocak, Oy Kullanmak İstemeyen Genci İkna Etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da devam etti. Esnaf ve ev ziyaretleri sırasında girdiği berberde kararsız bir gençle sohbet eden Başkan Şenocak, yerel seçimde oy kullanmak istemeyen genci AK Parti'ye oy vermesi konusunda ikna etti.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına Eyüpsultan'da devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi, sonrasında esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını diledi. Partiye üye kazandırma çalışmasına da aralıksız devam eden Şenocak, yerel seçimlerde oy kullanmak istemeyen bir gençle sohbet ederek, AK Parti'ye oy vermesi konusunda ikna etti.

"VATANDAŞ OLARAK İRADENİ ORTAYA KOYACAKSIN"

Oy kullanmak istemeyen gençle uzun uzun sohbet eden Başkan Şenocak, "Bir vatandaş olarak oyunu kullanman lazım. Bu ülkenin geleceğiyle alakalı bir birey olarak, bir vatandaş olarak iradeni ortaya koyacaksın. Bu ülkenin yarınını biz inşa edeceğiz. Biz eğer olumlu gördüğümüze evet, olumsuz gördüğümüze hayır diyebilirsek o zaman bu iş kıymetlenir. Sen, ben, hiç birimiz oy kullanmayalım; bu sürecin kararını kim verecek o zaman? Bu işin geleceğine kim karar verecek? 'Ben oy kullanmayayım da kim ne hali varsa görsün' deme lüksüne sahip değiliz. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Sen gençsin, öncelikle senin oy kullanman lazım. Sen şu anda ülkenin geleceği ile alakalı olarak Tayyip Erdoğan'ın bu süreci iyi yönettiğine inanıyor musun?" dedi. Gencin olumlu cevabı üzerine Başkan Şenocak sohbet sonunda kararsız gençten AK Parti'ye oy vermesi konusunda söz aldı.

AK PARTİ ÜYE GİRİŞ BEYANNAMESİNİ İMZALATTI

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ve sandık görevlileriyle birlikte seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şenocak, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Şenocak, partiye üye kazandırma çalışması kapsamında AK Parti Üye Giriş Beyannamesi'ni kendisi doldurarak imzalattı. - İstanbul

Kaynak: DHA