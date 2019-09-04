Ak parti il başkanı şenocak, çatalca belediyesi'ni ziyaret etti

04.09.2019 14:15

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak , "Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesi'dir" dedi.Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i makamında ziyaret ederek belediye personelleri ile pasta kesti. Belediyeden ayrılırken basın mensuplarının soruların yanıtlayan Şenocak, "Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesi'dir. Çatalca Belediyemiz geçmişte CHP zihniyetiyle yönetilen bir ilçe belediyesi bugün belediye başkanımız mevcut kadrolarla, hiçbir değişikliğe gitmeden şu anda buradaki yönetimini yapmış oluyor" dedi.

"HİÇBİR DÖNEMDE İŞÇİ KIYIMINA MÜRACAAT ETMEDİK"

Kendileri için belediyede çalışanların siyasi veya dünya görüşünün önem arz etmediğini de sözlerine ekleyen Şenocak, "Parti geleneğimizde bugüne kadar hep böyleydi. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamandan bugüne kadar gelen zaman dilimi içerisinde hükümetimizde, diğer noktalarda, hiçbir dönemde işçi kıyımına müracaat etmedik. Özellikle bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir. Orada çalışan her bir kardeşimiz, arkadaşımızın belki yarın düğünü olacak. Doğumu olacak, çocuğu rahatsız olan insanlara denk geldik. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Eğitim hayatına başlayacak olan yeni çocuklarımızın geleceğiyle alakalı belki aileleri planlamalar yapmıştır. Onun için tek mesajda insanların hayallerini yıkacak bir hale getirmemek lazım. Seçimden önce malum belediye başkanı neyi söylüyordu? 'İstanbul'u kucaklayacağız. 16 milyonla beraber yöneteceğiz.' Sevgi pıtırcıklığı vardı biliyorsunuz. Hani yönetim anlayışınız, insana değer verme anlayışınız?" diye konuştu.

"İNSANLARA VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRİN"

"Bu zihniyetin geçmişten bugüne zaten yönetim anlayışları hep buydu" diyen Şenocak, "Ben özellikle şunu söylemek isterim ki, insanlara verdiğiniz sözleri yerine getirin. Ben oradaki kardeşlerimizin, iş akdi sona eren kardeşlerimizin hukuk çerçevesi içerisinde sonuna yanında olacağımızın altını çizmek isterim" şeklinde konuştu.

Bayram Şenocak, " Belediyelerimizin içerisinde emekçi kardeşlerimizin dünya görüşü, siyasi görüşü bizim için bir önem arz etmez. Sonuçta bunlar bir emek veriyor, emeklerinin karşılığını alıyor. İnsan odaklı bakmamız lazım bu işe. Burada seçim sürecinde yapmış oldukları ittifak anlaşmaları, buraları, birilerine vaatleri... Herhalde anladığımız kadarıyla bu vaatleri bir şekilde hayata geçirmeye gayret edecekler. Ama olur ki kendi aranızda yapmış olduğunuz, vicdanlara da sığmayacak ittifak anlayışlarını, insanların da geleceğini mahvederek hayata geçirmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA