AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti
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AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti

01.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:37
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti

Teşkilata yeni bir soluk getirmesi amacıyla geçtiğimiz hafta AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Osman Nuri Kabaktepe; İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyledi. Öte yandan Kabaktepe, kendisini ağırlamaktan keyif alacağını söyleyerek CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kahve içmeye davet etti.

Geçtiğimiz hafta AK Parti İstanbul İl Kongresi ile il başkanlığına getirilen Osman Nuri Kabaktepe, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayında gençlerle sohbet etti.

"SEÇİMİ KAYBETTİK, İSTANBUL'U DEĞİL"

Kabaktepe, konuşma sırasında son seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye kaybedilmesine ilişkin de görüşlerini paylaştı. İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı, "Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Bir takım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek" ifadelerini kullandı.

"TÜM İLETİŞİM ORTAMLARINDA OLACAĞIZ"

Her fırsatta gençlere verdiği değeri dile getiren ve çağa ayak uydurmanın önemine değinen Kabaktepe, tüm iletişim ortamlarında olacaklarını belirtti. Bu konuda herhangi bir ayrım yapmayacaklarını da ifade eden başkan, eğer bir gün çivi yazısı kullanılmaya başlanırsa onu da ilk kullanan isim olacağını söyledi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA KAHVE DAVETİ

Kabaklıtepe'ye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir yayında kendisini ziyaret edeceği söylemi hatırlatıldı. Bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak, güzel bir kahve içmek istiyorum" dedi.

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