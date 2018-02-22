AK Parti İl Başkanı Eri Gazetecilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 17 Mart'ta yapılacak il kongresine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Mardin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, gazetecilerle bir araya gelip, kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mardin'de kapı kapı vatandaşların evlerine konuk olduklarını anlatan Eri, vatandaşın sorunlarını dinleyip çözüm ürettiklerini, milletin içinde ve yanında olduklarını ifade etti. İl Kongresine hazırlıklarına devam ettiklerini anlatan Eri, çalışmalarını 2019 seçimleri ve sonrasına endekslediklerini söyledi. Mardin'de kayyum döneminde önemli ve gözle görülür hizmetler yapıldığına dikkat çeken Eri, "17 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı il kongresi hazırlıklarına devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımıza kapılarımızı açık tutuyoruz, vatandaşlarımızın kapılarına gidiyor temel sorunlarını dinliyoruz" dedi.

"Yük almaya geldik"

Eri, önemli süreçten geçildiğini, bu süreçte herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "İçte ve dışta önemli bir süreçten geçiyoruz. Herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi lazım. Biz yük olmaya değil yük almaya geldik. 17 Mart kongresinden sonra 2019 seçimleri için devam eden çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu. - MARDİN