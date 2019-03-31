Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak oyunu kullandı

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak oyunu kullandı. Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda oyunu kullanan Şenocak, seçimin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kent genelindeki bazı okulları ziyaret ederek sınıfları dolaşan ve sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra oy kullanacağı Başakşehir'de yer alan TOKİ Kayaşehir Ortaokulu'nda geçti. Şenocak, seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

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(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA