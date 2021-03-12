AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

12.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:22
AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şerif Aydın ve yakın çalışma ekibi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şerif Aydın ve yakın çalışma ekibi, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır İl Başkanı olarak görevlendirilen Muhammed Şerif Aydın ve yakın çalışma ekibi ve merkez ilçe başkanlarıyla basın mensuplarıyla tanışma ve değerlendirme toplantısı kapmasında bir program düzenledi. Muhammed Şerif Aydın, memleketin derdiyle dertlenen insanlar olduklarını ve bir şeylerin düzelmesi için hep birlikte bir çalışma içinde olacaklarının mesajını verdi. Başkan Aydın, "Bizler, bu memleketin derdiyle dertlenen insanlarız. İşimizi, gücümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu bir kenara bırakarak memleketimiz için, göz bebeğimiz için ne yapabiliriz, ne üretebiliriz. Bölgeye nasıl bir katkıda bulunabiliriz. Bir farkındalık oluşturabilir miyiz, bugüne kadar bölgede yaşanmış olan güzel şeyleri daha ileri taşıyabilir miyiz, varsa yanlışlıkları tamir edebilir miyiz, bu düşünceyle yola çıkmış bir ekibiz. Bu minvalde sizlerin de bu süreç içerisinde düşüncelerine, eleştirilerine, görüşlerine her zamandan daha fazla ihtiyaç duyacağız. Gelin bizi eleştirin, sizlerde bu şehrin birer çocuğusunuz. Bu şehrin bir mensubusunuz, bu salondaki herkes Diyarbakır'ın daha iyi olması, daha huzurlu olması, ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda, sosyolojik anlamda daha güzel günler yaşaması için temenni içerisindedir. Biz, hepinize bu gözle bakıyoruz. Bu anlamda, elbette bizler hata yapacağız, gelin bizi eleştirin. Bizler güzel bir şey yaptığımız zaman gelin bizi destekleyin" dedi. - DİYARBAKIR

AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti İl Başkanı Aydın, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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