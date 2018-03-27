AK Parti Heyetinin Bulanık İlçesini Ziyareti

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bulanık ilçesinde vatandaş ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ve partililer tarafından karşılanan Şimşek ve beraberindekiler, partililerle istişare toplantısının ardından vatandaşların ve muhtarların sorunlarını dinledi.

İlçe merkezinde esnafları da ziyaret eden Şimşek, tüm ilçeleri ziyaret ederek esnaf, vatandaş ve partililerle bir araya gelmeye önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmekten, sorunlarını dinlemekten keyif aldıklarını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Biz millete aşığız. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik. Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Bulanık'ta belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün yetkileri ilçemiz için seferber olmuş durumda. Geçmiş dönemlere baktığımızda Bulanık'taki devasa değişimi göreceksiniz.

Asfaltlanan yollar, temizlenen sokaklar, parklar, kütüphaneler, sosyal yaşam merkezleri göreceksiniz. Milletin bize verdiği emanete çalışarak sahip çıkıyoruz. Muş'ta hizmete giren Doğalgaz ve altyapı projemizi bu yıl Bulanık ilçemizde de başlatıyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın, bakanlar kurulumuzun ve üst düzey bürokratlarımızın bizlere büyük destekleri oluyor."

AK Parti heyeti, daha sonra ilçede tamamlanan çalışmaların açılış törenlerine katıldı.