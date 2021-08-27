AK Parti heyeti Rize'de sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Rize'de geçen ay yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Rize'de geçen ay yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri incelemek için sabah saatlerinde kente gelen Kurtulmuş ve beraberindekiler, ilk olarak merkeze bağlı Muradiye beldesine gitti.

14 Temmuz'daki yağışta sel sularına kapılan ve yaklaşık bir ay süren arama-kurtarma çalışmalarına rağmen ulaşılamayan Batuhan Delihasan'ın annesi Ayşe ile baba Mehmet Delihasan'ı ziyaret eden heyet, aileye sabırlar diledi.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra sel ve heyelandan en çok etkilenen bölgelerden Güneysu ilçesine geçen heyet, AK Parti İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

İlçedeki son durum hakkında Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi alan heyet, aralarında, Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali ile çocukları Mustafa ve Ayşe Karaali'nin yakınlarının da bulunduğu mağdur vatandaşlarla görüşerek, sorunlarını dinledi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, ilçe esnafını da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ardından Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi ve Derecik köyü ile Madenli beldesini ziyaret eden heyet, burada Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı'dan son durum hakkında bilgi aldı, çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Kurtulmuş başkanlığındaki heyette Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Mustafa Şen, Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, Hasan Turan, İffet Polat, MKYK üyeleri Mücahit Birinci, Metin Külünk, Melek Şimşek, Seda Sarıbaş, Ahmet Fethan Baykoç, Bayram Şenocak ve Hikmet Ayar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay