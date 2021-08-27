AK Parti heyeti Rize'de sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti heyeti Rize'de sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret etti

AK Parti heyeti Rize'de sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Rize'de geçen ay yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Rize'de geçen ay yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri incelemek için sabah saatlerinde kente gelen Kurtulmuş ve beraberindekiler, ilk olarak merkeze bağlı Muradiye beldesine gitti.

14 Temmuz'daki yağışta sel sularına kapılan ve yaklaşık bir ay süren arama-kurtarma çalışmalarına rağmen ulaşılamayan Batuhan Delihasan'ın annesi Ayşe ile baba Mehmet Delihasan'ı ziyaret eden heyet, aileye sabırlar diledi.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Daha sonra sel ve heyelandan en çok etkilenen bölgelerden Güneysu ilçesine geçen heyet, AK Parti İlçe Başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

İlçedeki son durum hakkında Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi alan heyet, aralarında, Ballıdere köyünde yamaçtan kopan toprağın tek katlı ahşap evin bir bölümünü yıkması sonucu yaşamını yitiren Aynur Karaali ile çocukları Mustafa ve Ayşe Karaali'nin yakınlarının da bulunduğu mağdur vatandaşlarla görüşerek, sorunlarını dinledi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, ilçe esnafını da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ardından Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi ve Derecik köyü ile Madenli beldesini ziyaret eden heyet, burada Madenli Belediye Başkanı Necip Yazıcı'dan son durum hakkında bilgi aldı, çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Kurtulmuş başkanlığındaki heyette Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Mustafa Şen, Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, Hasan Turan, İffet Polat, MKYK üyeleri Mücahit Birinci, Metin Külünk, Melek Şimşek, Seda Sarıbaş, Ahmet Fethan Baykoç, Bayram Şenocak ve Hikmet Ayar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ebru Şallı Kemal Sunal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Cristiano Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti heyeti Rize'de sel ve heyelandan etkilenen bölgeleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:57:08. #1.15#

title