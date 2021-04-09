AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, volkanik Haydarlar Gölü'nü ziyaret etti
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, volkanik Haydarlar Gölü'nü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, volkanik Haydarlar Gölü'nü ziyaret etti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, volkanik Haydarlar Gölü'nü ziyaret etti.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, volkanik Haydarlar Gölü'nü ziyaret etti.

Yayman, burada yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarihi ve tabiatıyla öne çıkan bir kent olduğunu söyledi.

Gölün turizm alanına dönüştüğünün altını çizen Yayman, vatandaşları doğal güzelliği görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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