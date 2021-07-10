AK Parti Hatay İl Başkanı Yeşildal'dan Samandağ'da yaşanan su sıkıntısıyla ilgili açıklama

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Samandağ ilçesinde yaşanan su sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Samandağ ilçesinde yaşanan su sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeşildal, partisinin il binası önündeki açıklamasında, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Hatay'da yapılacak her hizmete destek vereceklerini söyledi.

Yeşildal, su sıkıntısıyla ilgili şunları kaydetti:

"2016 yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi ile DSİ protokol imzaladı. Antakya ve Defne ilçemize gelecek olan ishale hattı depoları, arıtma tesisleri, su terfi istasyonları ve depoların tamamını DSİ kendisi yaparak, büyükşehir yönetimine anahtar teslim olarak verdi ve orası işletmeye alındı. Samandağ istikametine doğru kurulacak tamamlayıcı, tam su naklini sağlayacak olan boru hatları, arıtma tesisi, 3 tane depo, 4 tane terfi istasyonu ve sağlıklı içme suyunu aktaracak olan ishale hattını DSİ yapmak üzere, büyükşehir belediyesiyle imza attılar. Bu tesislerin geçeceği güzergahlara ve depoların konulacağı alanları tahsis etme yükümlülüğü ise büyükşehir belediyesindeydi. Defalarca yazılar yazılmasına rağmen, 5 yıl sonra ancak bir buçuk ay öncesinde bu yerlerin tahsisi gerçekleşti. Büyükşehir idaresi, depoların kurulacağı alanı 5 yıldır tahsis etmediği için bu tesisler yapılamamıştır."

Basın toplantısına, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir meclis üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak