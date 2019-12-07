AK Parti Hadim İlçe Teşkilatında delege seçimi yapıldı

07.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:50

AK Parti Hadim İlçe Başkanlığı'nda delege seçimi yapıldı.



AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, yaptığı açıklamada, kongre kapsamında delege seçimi yaptıklarını söyledi.



Teşkilat binasında yapılan seçimde 400 delegenin seçileceğini belirten Duran, "Partimiz yenilenme süreci çerçevesinde 7. Olağan Kongre çalışmalarına başladı. Bugün burada ilk günkü heyecan ve coşkuyla delege seçimini yapıyoruz. Partililerimiz yoğun ilgi ve katılım gösterdiler. Seçimin partimiz, hemşehrilerimz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA