AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, partililerle adliyeye giderek Dilipak hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini cumhuriyet savcılığına sundu.

Ardından AK Parti İl Teşkilatında basın açıklaması yapan Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Müzeyyen Katırcıoğlu, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini kaydeden Katırcıoğlu, "Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yakıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez. Ayrıca din, iman, inanç, namus ve ahlak gibi değerlerimiz hiç kimsenin tekelinde değildir." dedi.

Katırcıoğlu, Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA