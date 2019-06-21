AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
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18:07 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel...