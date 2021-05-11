AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Giresun çifte bayram yaşıyor"
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Giresun çifte bayram yaşıyor"

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: 'Giresun çifte bayram yaşıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Kadir Aydın, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Kadir Aydın, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Giresunspor'un 1970 ruhu ile yeniden Süper Lig'de olmasının mutluluğunu yaşadıkları ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, "Gururluyuz çünkü Giresunspor bizleri mahcup etmedi. Gösterdiği eşsiz mücadele ile 1970 ruhunu harmanlayınca Süper Lig bizler için kaçınılmaz oldu. Bu başarı serüvenine biz inanç diyoruz. 1970 ruhunun özü de tam anlamıyla bu inançtan gelmektedir. Bu vesileyle bir kez daha Giresunspor'umuza destek veren iş adamlarımıza, şehrimizin ileri gelenlerine ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Süper Lig'e çıkarak göğsümüzü kabartan, bizleri sevince boğan Giresunspor'umuzun futbolcularını, teknik ekibi, kulüp yöneticilerini ve büyük Giresunspor taraftarını tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yaşanılan salgın hastalığı en kısa sürede geride bırakarak bir sonraki Ramazan'da yeniden iftar sofralarında birlikte olacağımız günlerin temennisiyle; başta Giresunlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın ülkemiz ve milletimiz için sağlık, sıhhat ve huzura vesile olmasını diliyorum" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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