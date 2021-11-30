AK Parti Germencik ilçe yöneticisi kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hasta taşıyan ambulans, otomobil ile ticari aracın karıştığı kazada Ak Parti Germencik İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi Özer Aksoy (67) hayatını kaybetti.

Kaza Aydın-İzmir Karayolu üzeri İncirliova Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesine doğru seyir halinde olan A.Ş.'nin kullandığı 09 DB 672 plakalı ambulans, sanayi sitesi kavşağında AK Parti Germencik İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi Özer Aksoy yönetimindeki 09 UL 830 plakalı otomobil ve A.U. idaresindeki 09 AAF 701 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi otomobil sürücüsü Özer Aksoy ve otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İncirliova İtfaiye Amirliği ekipleri Aksoy ve eşini sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN