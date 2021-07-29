AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya Barosu'na ziyaret
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya Barosu'na ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Sakarya Barosu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Barosu Başkanlığı'na seçilen İlknur Ebiz Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Barosu Başkanlığı'na seçilen İlknur Ebiz Yıldız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve partililerin de yer aldığı ziyarette Yavuz, Yıldız ve yönetim kuruluna "hayırlı olsun" temennilerini ileterek, başarı diledi.

Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, yeni adliye binasının geniş olması ve baro odalarının yer alması, baroya yeni hizmet binası yapımıyla ilgili hazine arazileri konusunda yardım sağlanması, SEGBİS odalarının ve cezaevinde avukat görüşme odalarının sayısının artırılması ve genişletilmesi, hasar danışmanlık şirketlerinin önüne geçilmesi, Baro-Belediye iş birliği ile Adli Yardım Projesi'nin Sakarya'da diğer belediyelerle de imzalanması ve eğitim merkezi projesi gibi konular görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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