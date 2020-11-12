AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

12.11.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yavuz, paylaşımında, "Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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