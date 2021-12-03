AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

KAĞITHANE, İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 2 kez Türkiye Masa Tenisi Şampiyonu olan Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu otizmli Arda Barış Yıldız'ı ziyaret etti, Kağıthane'deki AK Nokta'da engellilerle buluştu.

Sarıeroğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli masa tenisi sporcusu Yıldız'ı Kağıthane'deki evinde ziyaret etti. Otizmli sporcu Arda Barış Yıldız'a çiçek hediye eden Sarıeroğlu, sporcu ve annesi Reyhan Yıldız'la sohbet etti. Sarıeroğlu, sporcunun antrenörü Cengiz Doğan'dan, Yıldız'ın spora yönelmesi ve bu alandaki çalışmalarına ilişkin bilgi de aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Engelliler Günü için engelli bireylere hitaben kaleme aldığı mektubu Yıldız'a takdim etti.

Daha sonra Kağıthane'deki AK Nokta'yı ziyaret eden Sarıeroğlu, burada engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Ailelerden çocuklarının engel durumuna ilişkin bilgi alan ve taleplerini dinleyen Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu engeli bireylere ulaştırdı.

Jülide Sarıeroğlu, AK Nokta'da partiye katılmak isteyenlerin üyeliklerini de gerçekleştirdi.

Ziyaretlerinde Sarıeroğlu'na, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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