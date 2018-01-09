AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Bölgesel Zirve Teşekkürü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Yerel Yönetimler Doğu Anadolu Bölge Toplantısı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

"AK Belediyeler 2019 Yolunda" sloganıyla 13 Bakan Yardımcısı ve 14 ilden 113 Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşen Yerel Yönetimler Doğu Anadolu Bölge Toplantısı için Başkan Sekmen'e teşekkür yazısı gönderen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Yerel Yönetimler Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nda gösterdiğiniz ev sahipliği, özveri, fedakarlık ve ortaya koyduğunuz başarılı belediyecilik hizmetlerinden dolayı başta şahsınız olmak üzere tüm ekibinize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Mücadelenin sembol şehri Erzurum'da gerçekleştirilen toplantının önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz başta olmak üzere kent ve bölgedeki tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Yerel yönetimin duayen ismi AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Erol Kaya'nın başkanlığında yapılan bölgesel zirvede mahalli idarelerle ilgili önemli kazanımlar elde ettik. 3 gün boyunca bizlere yerel yönetimle ilgili bilgiler aktaran, AK Parti'mizin 2019 ve 2023 vizyon ve hedeflerini anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Yerel Yönetimler Başkanımız Erol Kaya'ya şehrim ve Doğu Anadolu Belediye Birliği olarak şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ERZURUM