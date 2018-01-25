AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: "Türk Tabipler Birliği'nin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Afrin'e yönelik düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yapan Türk Tabipler Birliğinin sözde yöneticilerini, büyük bir kararlılıkla kınadıklarını belirtti.

TSK'nın Afrin'de teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonla ilgili, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" tanımlaması yapılmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Türk Tabipler Birliği'nin, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili 24.01.2018 tarihinde yaptığı açıklamaya ilişkin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı ve Sağlık Sendikaları ile birlikte AK Parti Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı. Karacan, konuşmasında, "Türk Tabipler Birliği'nin sözde yöneticilerini büyük bir kararlılıkla kınıyoruz. Bugün burada katılımlarıyla, milli ve manevi bir duruş sergileyen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonuna, Sağlık Derneğine, Hayat, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfına, Sağlık ve Medeniyet Derneği başkanları ve yöneticilerine teşekkür ederim" dedi.