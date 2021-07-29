AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır

"Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker" sözleri uzun süre konuşulan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı bir televizyon programında yine dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'de "açız" diyenlerin hiçbirinin aç olmadığını belirten Aktay, "Zaten aç olan 'açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır, işi politize etmeye çalışan insanlardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Habertürk'te Afşin Yurdakul'un sunduğu programa konuk oldu. Ülkedeki mülteci konusunun tartışıldığı programda Aktay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AÇIZ' DİYENLERİN HİÇBİRİ AÇ DEĞİL, BU İŞİN SÖMÜRÜSÜNÜ YAPIYORLAR"

Aktay, Türkiye'de "açız" diyenlerin hiçbirinin aç olmadığını, bu işin sömürüsünü yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben AK Partiliyim. AK Parti içinde bir neferim şu anda sadece. Burada AK Parti'nin içerisinde ben bir söylem değişikliği görmüyorum açıkçası. Öyle bir söylem değişikliği yok. Biz baştan itibaren Türkiye'de ne yapıldıysa Suriye politikası da doğrudur. Ben şahsen hepsinin arkasında duruyorum.

Evet, ekonomi konusunda benim kendi kişisel paradigmam biraz daha manevi boyutla çok irtibatlıdır. Ben rızka inanırım, rızkın Allah'tan olduğuna inanırım. Biz genellikle öyle inanırız, bizim toplumumuz da böyle inanır. Yani rızık Allah'tandır, misafir bereketiyle birlikte gelir, rızkıyla birlikte gelir. Zannetmeyin bugün böyle 'açız' falan diyen insanların hiçbiri aç değil, zaten aç olan 'açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır, işi politize etmeye çalışan insanlardır."

"KENDİ VATANDAŞIN HASTANEDE TEDAVİ OLAMIYORDU"

Türkiye'deki sağlık sistemi konusunda değinen Aktay, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmeden önceki dönemle bugünü kıyaslayarak "Biraz insanlar başlarını önlerine koymalı ve düşünmeliler, 2002 yılında Türkiye'nin sağlık ne idi? Bazıları diyorlar ki 'Suriyeliler geliyorlar tedavi oluyorlar, bizim vatandaşlarımız olamıyor.' Yahu 2002 yılında bırak Suriyeliyi, bırak herhangi bir insanı, senin vatandaşın tedavi olamıyordu. Bu bir iftiradır. Suriyeliler, Türk vatandaşlarından asla daha iyi bir sağlık hizmeti alıyor değiller" dedi.